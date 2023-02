Surendra Yadav Statement: नीतीश और तेजस्वी सरकार के मंत्री सुरेन्द्र यादव के बिगड़े बोल, सेना और अग्निवीरों पर कहे अपशब्द, जानें मामला

Highlights सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर विवादस्पद टिप्पणी की। अग्निवीर एक ऐसी योजना है, जिसमें देश की सेना कमजोर होगी। रिटायर होगा तो शादी-ब्याह के लिए लोग आयेगा।

पटनाः बिहार में मंत्रियों के द्वारा लगातार दिये जा रहे विवादास्पद बयानों से नीतीश सरकार की किरकिरी होने लगी है। राजद के मंत्री अब सेना का भी अपमान करने पर उतरे हैं। राजद के मंत्री सुरेंद्र यादव ने अब अग्निवीरों को हिजड़ा करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का नाम होगा-हिजड़ों की फौज।

नीतीश मंत्रिमंडल के सहकारिता मंत्री सुरेन्द्र यादव ने कहा कि अगले साढ़े आठ साल में भारत की सेना हिजड़ों की फ़ौज हो जाएगी। वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जिस किसी के दिमाग की उपज है, उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन के महारैली को लेकर सीमांचल के जिलों में सुरेन्द्र यादव दौरा कर रहे हैं।

Bihar Minister & Senior RJD leader Surendra Prasad Yadav called Agniveers "hijron ki fauj" (an army of eunuchs). He further said after 8.5 years, current Army men will retire and training of these Agniveers wouldn't be completed ...Whoever gave this idea should be hanged pic.twitter.com/ypkiPK8Fef

इसी क्रम में कटिहार में तैयारी की कमान संभाले प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर विवादस्पद टिप्पणी की। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कहा जाता है कि मोदी चाय बेचते थे। चाय बेचना अच्छी बात है, लेकिन चाय बेचते बेचते देश को बेचा जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसमें देश की सेना कमजोर होगी।

Katihar | "Exactly 8.5 yrs from now, country's name will be included among 'Hijdon ki fauj.' After 8.5 yrs, current Army men will retire & training of these Agniveers won't be complete...Whoever gave this idea should be hanged," says Surendra Yadav, Bihar's Co-operative Minister. pic.twitter.com/0vCizm0sbd