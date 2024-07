Surat Building Collapse: सूरत में 6 मंजिला इमारत जमींदोज; अब तक 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Surat Building Collapse:गुजरात के सूरत शहर में एक छह मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हुई इमारत के मलबे में कई लोग फंस गए हैं जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर करीब 2.45 बजे इमारत के ढहने से 15 अन्य घायल हो गए। जिसके बाद राहत-बचाव का कार्य शुरू किया गया तो एक के बाद एक लोगों की लाश निकलना शुरू हो गई।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छह मंजिला इमारत ढहने के एक दिन बाद मलबे से सात शव निकाले गए।

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच सचिन पाली गांव में आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें 30 अपार्टमेंट थे और पांच में लोग रहते थे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारीक ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "पूरी रात तलाशी अभियान जारी रहा। सात शव बरामद किए गए हैं।"

