अभिनेता प्रकाश राज ने उमर खालिद को बताया 'सुप्रीम हीरो', कहा- 'मुझे गर्व है कि मैं...'

Highlights प्रकाश राज ने उमर खालिद को बताया सुप्रीम हीरो उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है लगभग दो साल से जेल में हैं उमर खालिद

नई दिल्ली: अभिनेता प्रकाश राज अपने अभिनय के अलावा अपने बेबाक बयानों और खुलकर राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में प्रकाश राज ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की वीडियो शेयर कर उन्हें उन्हें 'अपने समय का सुप्रीम हीरो' बताया है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर अकाउंट उमर खालिद का वीडियो रीशेयर करते हुए लिखा, 'हमारे समय का सुप्रीम हीरो। मुझे गर्व है कि मैं इन्हें जानता हूं।' अभिनेता ने अपने कैप्शन के साथ 'फ्री उमर खालिद', 'फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स (सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करें)' और 'जस्ट आस्किंग' हैशटैग का इस्तेमाल किया है।

SUPREME HERO of our times.. I’m proud to have known him.. #FreeUmarKhalid#FreeAllPoliticalPrisoners#justaskinghttps://t.co/0jtj2F4L1I