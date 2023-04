अतीक-अशरफ की हत्या मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, इस दिन की तारीख हुई तय

Highlights अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई का फैसला किया है याचिका में पुलिस के सामने अतीक-अशरफ की हत्या होने पर जांच की मांग की गई है

नई दिल्ली: माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजदूगी में हत्या मामले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अतीक-अशरफ हत्या की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस टीम की मौजूदगी में ही तीन हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई।

SC to hear on April 28 plea seeking inquiry into Atiq-Ashraf killing in police presence



Read @ANI Story | https://t.co/UfX1FPwpML#SC#SupremeCourt#AtiqAhmed#UttarPradeshpic.twitter.com/si7aLaL2Xb