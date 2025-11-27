"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एयर पॉल्यूशन की समस्या को हर रहने वाले से जुड़ा एक जरूरी मुद्दा बताया लेकिन इस मुद्दे के साथ औपचारिकता से पेश आने पर अफसोस जताया।

जब यह मामला कोर्ट के सामने आया और एमिकस क्यूरी ने हर साल होने वाले इस बुरे सपने को “हेल्थ इमरजेंसी” कहा, तो भारत के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, “न्यायपालिका को कौन सी जादुई छड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमें बताएं। हम ऐसा कौन सा ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आज तक साफ हवा हो?”

कोर्ट ने इस बात को माना कि यह बहुत ज़रूरी है, लेकिन समस्या कितनी मुश्किल है, इस पर ज़ोर देते हुए कहा कि इसका कोई एक कारण नहीं है और कई वजहें पॉल्यूशन में योगदान दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा “हम इस मामले को देखेंगे। हमने समस्या की पहचान कर ली है, लेकिन हमें सभी वजहों की पहचान करनी होगी। इसकी कोई एक वजह नहीं है। सिर्फ़ डोमेन एक्सपर्ट ही इसके पीछे की कई वजहों का पता लगा सकते हैं। अगर कई वजहें हैं, तो उनके हल क्या हैं? यह भी सिर्फ़ एक्सपर्ट ही पता लगा सकते हैं।”

जब एमिकस ने कहा कि कागज़ पर तो समाधान हैं लेकिन “ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है”, तो कोर्ट ने कहा: “नहीं, हम इस पर रेगुलर बेसिस पर बात करेंगे। जो होता है वह रस्मी लिस्टिंग है। यह दिवाली के दौरान लिस्ट होता है और फिर लिस्ट नहीं होता।”

#WATCHदिल्ली: AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "आज दिल्ली वालों के मन में एक सवाल है। जब दिल्ली में AAP की सरकार थी तब जब प्रदूषण बढ़ता था तो कोर्ट उस पर कार्रवाई(Suo moto action) करती थी... क्या आज दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा है कि सभी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी… pic.twitter.com/boKfVsxOQV — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 27, 2025

CJI ने कहा कि “किसी भी दूसरे निवासी की तरह, हम भी इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं”, और कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले, CJI सूर्यकांत ने कहा था कि राजधानी में प्रदूषण के कारण एक दिन पहले जब वह एक घंटे की वॉक पर गए थे, तो उन्हें तबीयत ठीक नहीं लगी थी।

अभी, कोर्ट हाइब्रिड मोड से काम करता है, जहाँ कार्यवाही फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से होती है।

19 नवंबर को, कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से दिल्ली-NCR के स्कूलों को ज़हरीली हवा के लेवल के कारण नवंबर-दिसंबर में होने वाले ओपन-एयर स्पोर्ट्स इवेंट्स को “सुरक्षित महीनों” तक टालने का निर्देश देने पर विचार करने को कहा था।

इसने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत साल भर पाबंदियां लगाने से भी मना कर दिया था। यह एक इमरजेंसी फ्रेमवर्क है जो गंभीर हालात में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाता है, और इसके बजाय लंबे समय तक चलने वाले, टिकाऊ समाधानों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। सैटेलाइट-बेस्ड एनालिसिस के मुताबिक, दिल्ली 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा, जहाँ सालाना औसत PM 2.5 कंसंट्रेशन 101 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो भारतीय स्टैंडर्ड से 2.5 गुना और WHO की गाइडलाइन से 20 गुना ज़्यादा है।

Web Title: Supreme Court takes tough stand on air pollution in Delhi said court has no magic wand To Solve Delhi Pollution Problem