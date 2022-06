सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह को पड़ा दिल का दौरा, हिमाचल से दिल्ली किया जा रहा शिफ्ट

Highlights हिमाचल प्रदेश में तबीयत बिगड़ने के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम आर शाह को विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। न्यायमूर्ति एम आर शाह सीने में कुछ तकलीफ के कारण अस्वस्थ महसूस कर रहे थे।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह को हिमाचल प्रदेश में तबीयत बिगड़ने के बाद विमान से दिल्ली लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया कि न्यायमूर्ति शाह को हिमाचल प्रदेश में दिल का दौरा पड़ा और उन्हें दिल्ली ले जाने की व्यवस्था की जा रही थी। जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति एमआर शाह सीने में कुछ तकलीफ के कारण अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण इलाज के लिए दिल्ली लाने के वास्ते न्यायमूर्ति शाह और गृह मंत्रालय से लगातार संपर्क में हैं।

वहीं, गौरव भाटिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, "सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश एमआर शाह को हिमाचल प्रदेश में रहते हुए दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें दिल्ली भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।" मालूम हो, 64 वर्षीय जज एमआर शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यभार संभालने से पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

Hon'ble Justice MR Shah Judge Supreme Court of India has suffered a heart attack while he was in Himachal Pradesh. Arrangements being made to rush him to Delhi. Praying to God for his speedy recovery. 🙏