तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

Highlights गुजरात दंगे 2002 मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था इसके बाद सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कोर्ट ने कहा, अगर अंतरिम संरक्षण दिया गया तो क्या आसमान गिर जाएगा

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले उनकी नियमित जमानत 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था। इसके बाद सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर शनिवार देर रात सुनवाई शुरू की।

सीतलवाड़ को अंतरिम संरक्षण देने पर दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ के मतभेद के बाद न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ विशेष बैठक में मामले की सुनवाई कर रही है।

