उद्धव ठाकरे कैम्प को सुप्रीम कोर्ट से झटका, शिंदे गुट की ओर से नए चीफ व्हिप चयन मामले पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से बतौर शिवसेना पार्टी नया पार्टी सचेतक नियुक्त करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की नई याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की भी लंबित अन्य मामलों के साथ 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।

दरअसल, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के गुट के नए पार्टी सचेतक को मान्यता देने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नर्वेकर के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उद्धव ठाकरे की ओर ये याचिका आज दायर की गई थी।

Uddhav Thackeray-led camp of Shiv Sena moves Supreme Court challenging the newly appointed Maharashtra Assembly Speaker's action of recognising the whip of Chief Minister Eknath Shinde group as the whip of Shiv Sena. Supreme Court posts the matter for hearing on July 11. pic.twitter.com/hQkhi1YemA