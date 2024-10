Supreme Court Judgment On Assam Accord: 4:1 बहुमत से फैसला?, नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार, 1955 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Highlights Supreme Court Judgment On Assam Accord: संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। Supreme Court Judgment On Assam Accord: धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। Supreme Court Judgment On Assam Accord: असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है।

Supreme Court Judgment On Assam Accord: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत से दिए गए अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6ए को असंवैधानिक करार दिया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने धारा 6ए पर कहा कि लागू किए जाने के समय कानून वैध हो सकता है लेकिन यह समय के साथ अस्थायी रूप से त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

Supreme Court’s five-judge Constitution bench upholds the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act inserted by way of an amendment in 1985 in furtherance of the Assam Accord. pic.twitter.com/I2waFAKhbl — ANI (@ANI) October 17, 2024

Chief Justice of DY Chandrachud, Justices Surya Kant, MM Sundresh and Manoj Misra deliver a majority judgement, while Justice JB Pardiwala dissents.— ANI (@ANI) October 17, 2024

Section 6A was inserted in Assam Accord in 1985 to grant citizenship benefits to illegal immigrants from Bangladesh, who entered Assam between January 1, 1966, and March 25, 1971.— ANI (@ANI) October 17, 2024

उच्चतम न्यायालय के बहुमत के फैसले में कहा गया कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन कदापि नहीं है ।

