Karnataka Next CM: जश्न में डूबे सिद्धारमैया के समर्थक, घर के बाहर छोड़े पटाखे-बांटी मिठाइयां, देखें वीडियो

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया का नाम तय होने की खबर आने के बाद गुरुवार को सिद्धारमैया के समर्थकों में जश्न का माहौल है। ऐसे में बेंगलुरु में उनके समर्थकों द्वारा मिठाइयां बांटी गई और जमकर पटाखे भी छोड़े गए है। यही नहीं बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर और मैसूरु जिले में स्थित उनके पैतृक गांव में भी जश्न मनाया जा रहा है।

इस दौरान सिद्धारमैया के समर्थन में नारे भी लगाए गए और जमकर खुशियां भी मनाई जा रही है कि उनका नेता फिर से सीएम बनने जा रहे है। सिद्धारमैया के भाई सिद्धे गौड़ा को विश्वास था कि सिद्धारमैया को शीर्ष पद के लिए चुना जाएगा। इस पर बोलते हुए सिद्धे गौड़ा ने बुधवार को सिद्धरमनहुंडी में पत्रकारों से कहा है कि ‘‘सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने की गारंटी है। उन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने गरीब लोगों को मुफ्त चावल देने के लिए ‘अन्ना भाग्य’ योजना शुरू की थी।’’

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सिद्धारमैया के समर्थकों द्वारा खुशियां मनाते हुए देखा गया है। गुरुवार को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर समर्थक जमा हुए और जमकर वहां जश्न मनाया है। वहां मौजूद लोगों में मिठाइयां बांटी गई और रास्ते पर खूब पटाखे भी छोड़े गए है। यही नहीं सिद्धारमैया के समर्थकों द्वारा डांस भी किया गया है और उनके समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं।

#WATCH | Congress leader Siddaramaiah's supporters celebrate with sweets and firecrackers outside his residence in Bengaluru as he is set to return as Karnataka CM pic.twitter.com/qzdQhJktbZ