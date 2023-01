Prithvi-II: शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल पृथ्वी-II का किया गया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी

Highlights प्रशिक्षण लॉन्च ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक किया मिसाइल ने अपने लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ हिट किया

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी-द्वितीय का सफल ट्रेनिंग प्रक्षेपण किया। बैलेस्टिक मिसाइल का यह परीक्षण सफल रहा। परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।

रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया, "एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली, पृथ्वी-द्वितीय मिसाइल, भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ हिट किया। उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक किया।"

पृथ्वी मिसाइल स्वदेशी रूप से निर्मित हैं और भारत की प्रतिष्ठित आईजीएमडीपी के तहत विकसित होने वाली पहली मिसाइल है जो भारत के परमाणु प्रतिरोध को मजबूत करती है। जून 2022 में, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी-द्वितीय का एक सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर, ओडिशा से किया गया था। मिसाइल एक सिद्ध प्रणाली है और बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

Successful training launch of a Short-Range Ballistic Missile, Prithvi-II was carried out today from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha: Ministry of Defence pic.twitter.com/JFGLfODBpI