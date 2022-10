सुब्रमण्यम स्वामी की भारत सरकार को सलाह, बोले- 'श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह के निर्माण में मदद करके चीन को वहां से बेदखल करो'

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह के लिए भारत दे आर्थिक सहायता स्वामी ने कहा कि चीन के श्रीलंका पर बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को यह करना चाहिए हंबनटोटा बंदरगाह 16 अगस्त को विवाद में आया था जब चीन के युआन वैंग-5 जहाज़ ने लंगर डाला था

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में समुद्री परिवहन के लिए बन रहे हंबनटोटा बंदरगाह के बारे में मोदी सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि भारत सरकार को श्रीलंका सरकार की मदद करनी चाहिए ताकि चीन को श्रीलंका की इस परियोजना से बाहर किया जा सके।

इस सिलसिसे में ट्वीट करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "श्रीलंका ने राजपक्षे के पहले के कार्यकाल में हंबनटोटा बंदरगाह के निर्माण की योजना बनाई थी। भारत में यूपीए सरकार ने इसके लिए ऋण देने से इनकार कर दिया था। चीनी ने इसके लिए श्रीलंका को धन की पेशकश की थी लेकिन जल्द ही श्रीलंका द्वारा धन चुकाने में मुश्किल पैदा हो गई। इसलिए इसे भारत को फाइनेंस करना चाहिए और इस समझौते से चीनियों को बाहर कर देना चाहिए।"

Sri Lanka had in earlier tenure of Rajapaksa had envisaged building of Hambantota Port. UPA Govt in India declined to provide a loan for it. The Chinese offered the funding but soon after repayment by SL became difficult. India hence should finance it and elbow out the Chinese