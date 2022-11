सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा, "क्या मोदी इस बार भी 'अपकी बार ट्रंप सरकार' कहने की हिम्मत करेंगे", डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने का ऐलान

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी पेश पर करने पर पीएम मोदी को घेरा स्वामी ने पीएम मोदी से पूछा है कि क्या वो इस बार भी 'अबकी बार ट्रंप सरकार' कहेंगे ? पीएम मोदी ने साल 2019 में अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रचार में यह नारा दिया था

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अगले अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तंज भरी टिप्पणी की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर आरती शर्मा और जगदीश शेट्टी नाम के यूजर्स को दिये रिप्लाई में पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की दावेदारी पर पूछे गये सवाल के जवाब देते हुए कहा, "क्या मोदी इस बार भी हिम्मत करेंगे ??? 'अगली बार ट्रंप सरकार' कहने की"

Will Modi dare to say : “Agli baar Trump Sarkar”???