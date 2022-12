सुब्रमण्यम स्वामी ने तवांग विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया हमला, बोले- "लगता है नेहरू की तरह उन्हें भी सुनाना पड़ेगा"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने तवांग प्रकरण को लेकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर खिचाईं प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए स्वामी ने पंडित नेहरू और 1962 के चीन हमले का दिया हवाला स्वामी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भी उसी तरह आलोचना सुनना चाहते हैं, जैसी नेहरू की हुई थी

दिल्ली: भाजपा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तवांग प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। स्वामी ने साल 1962 में चीन के हाथों भारत की हुई पराजय और उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की हुई आलोचना का हवाला देते हुए सवाल खड़ा किया है कि क्या नेहरू तरह पीएम मोदी भी देश से इस संबंध में अपनी आलोचना सुनना चाहते हैं, जैसा की पंडित नेहरू को सुननी पड़ी थी।

सुब्रमण्यण स्वामी ने नेहरू काल की परिस्थितियों का हवाला देते हुए पीएम मोदी की खिंचाई करते हुए ट्वीट करते हुए कहा, "1962 के लिए नेहरू को बहुत अपशब्द कहा गया था, क्या मोदी को भी उसी तरह के विशेषण से संबोधित किया जाना चाहिए?"

In 1962 Nehru was abused in colourful language. Should Modi be addressed with the same epithets?