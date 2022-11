सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर छेड़ा ईवीएम में धांधली का राग, "बोले- 2024 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए दायर कर सकता हूं याचिका"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर उठाया ईवीएम से वोटिंग का मुद्दा स्वामी ने कहा कि वो इसकी जांच के लिए अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं स्वामी ने कहा कि एससी उनकी पूर्व दायर याचिका पर मान चुका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्य स्वामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वोटिंग के प्रयोग में लाये जाने वाली ईवीएस पर आशंका व्यक्त करते हुए सवाल खड़ा कर दिया है। स्वामी का कहना है कि वो ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस विवाद को फिर से हवा देते हुए सुब्रमण्य स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा, "मेरे द्वारा साल 2014 में ईवीएम में वीवीपैट के इस्तेमाल वाली रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनकी जांच करना फिर से आवश्यकता हो गया है। अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं फिर से अप्रैल 2023 में इसके लिए एक नई रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करूंगा।"

The 2014 judgment of SC on my Writ Petition directing introduction of VVPAT in EVMs requires review before the 2024 LS elections because some procedural changes have been made by EC which need to be scrutinised. I will file a fresh Writ Petition in April 2023 if need be.