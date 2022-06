Congress:अभिषेक मनु सिंघवी और कुमारी शैलजा के साथ सुब्बारामी रेड्डी और लल्लू सिंह कांग्रेस कार्य समिति में हुए शामिल, पार्टी अध्यक्ष द्वारा हुई है यह नियुक्तियां

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी में कुछ नियुक्तियां की है। इन नियुक्तियों के तहत कुमारी सैलजा और अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बने है। वहीं यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से गुरूवार को जारी एक बयान के अनुसार, उत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री टी सुब्बारामी रेड्डी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये नियुक्तियां की हैं।

सोनिया गांधी की करीबी माने जाने वाली सैलजा कुछ सप्ताह पहले तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थीं। सिंघवी विख्यात अधिवक्ता होने के साथ ही पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। वह राज्यसभा सदस्य भी हैं।

