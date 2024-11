Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के विभिन्न इलाकों में लोग आतंकवादियों द्वारा दो ग्राम रक्षा रक्षकों की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए हत्याओं में शामिल आतंकवादियों को "तत्काल समाप्त" करने की मांग की। निवासियों ने जिले में बंद भी रखा। सनातन धर्म सभा ने शुक्रवार को हत्याओं के विरोध में किश्तवाड़ में पूर्ण बंद का आह्वान किया है।

#WATCH | Jammu and Kashmir: On two VDGs killed in Kishtwar district, BJP leader Kavinder Gupta says, "This incident is very unfortunate...Some of the photos that have come forward show that two VDGs, Nazir Ahmad and Kuldeep Kumar have been brutally killed...This is a condemnable… pic.twitter.com/vfEfT3jjSD