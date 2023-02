कर्नाटक में वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, खिड़कियां क्षतिग्रस्त, रेलवे पुलिस ने दर्ज किया मामला

Highlights दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन में जनवरी, 2023 में पथराव के 21 मामले सामने आए जबकि फरवरी, 2023 में 13 मामले दर्ज किए गए हैं इसी तरह की घटनाएं देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आई हैं

नई दिल्ली: मैसूर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस की दो खिड़कियों को तब नुकसान पहुंचा जब कुछ बदमाशों ने ट्रेन पर पथराव किया। यह घटना शनिवार को कृष्णराजपुरम और बेंगलुरू छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की कई घटनाएं सामने आई हैं। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन में जनवरी, 2023 में पथराव के 21 मामले और फरवरी, 2023 में 13 मामले दर्ज किए हैं। इसी तरह की घटनाएं देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आई हैं।

ट्विटर पर लोगों ने ट्रेन के अंदर की तस्वीरों को शेयर किया है जिसमें ट्रेन के विंड शील्ड में टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रेन नंबर 20607 चेन्नई- बेंगलुरु- मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच की दो खिड़कियां कुछ बदमाशों द्वारा ट्रेन पर पथराव करने के बाद क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना शनिवार को कृष्णराजपुरम-बेंगलुरू छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। किसी को चोट नहीं आई है।

2 windows of a coach of Train No.20608 #Mysuru - #ChennaiVande Bharat Express were damaged after some miscreants pelted stones at the train. The incident occurred today between Krishnarajapuram – #Bengaluru Cantonment Railway Stations. No person was injured. @the_hindupic.twitter.com/2f9U3xRXlT