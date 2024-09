Ganesh Utsav: सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव की घटना से तनाव, छह गिरफ्तार, देखें वीडियो

Highlights घटना सैय्यदपुरा इलाके की है। पुलिस ने पथराव की घटना में शामिल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव के विरोध में भारी भीड़ भी सड़कों पर उतर आई।

सूरत: गणेश उत्सव के दौरान रविवार देर रात उस समय तनाव फैल गया जब गुजरात के सूरत जिले में कुछ लोगों ने गणेश पंडाल पर पथराव कर दिया। जानकारी के मुताबिक, घटना सैय्यदपुरा इलाके की है। पुलिस ने पथराव की घटना में शामिल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव के विरोध में भारी भीड़ भी सड़कों पर उतर आई।

मामला बढ़ने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच, सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि कुछ बच्चों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया, जिससे झड़प हुई।

#WATCH | Gujarat: Surat Police Commissioner Anupam Singh Gehlot says, "Some children pelted stones at a Ganesh pandal after which a clash broke out. The police immediately took away those children from there...Police were immediately deployed in the area. Lathi charge was done in… pic.twitter.com/h3eNyVmIRX

पुलिस आयुक्त ने कहा, "पुलिस ने तुरंत उन बच्चों को घटनास्थल से हटा दिया और इलाके में अधिकारियों को तैनात कर दिया। उन सभी इलाकों में लाठीचार्ज किया गया जहां इसकी जरूरत थी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।" शांति भंग करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चारों ओर लगभग 1,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं।"

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने पुष्टि की कि सैयदपुरा इलाके में एक गणेश पंडाल पर पथराव की घटना हुई। उनके मुताबिक, छह लोग सीधे तौर पर पथराव में शामिल थे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने 27 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर इस कृत्य को प्रोत्साहित करने और भड़काने में शामिल थे।

#WATCH | Surat: Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi says, "In the Sayedpura area of Surat, today 6 people pelted stone on the Ganesh Pandal...All these 6 people were arrested and the police have also arrested the other 27 people who were involved in encouraging such… https://t.co/eajyY1ngWypic.twitter.com/dgPNib18pV