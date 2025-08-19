तमिलनाडु में स्वास्थ्य सेवा संकट के बीच स्टालिन के चिकित्सा उत्कृष्टता के दावे की खुली पोल
By रुस्तम राणा | Updated: August 19, 2025
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन राज्य को "आधुनिक चिकित्सा, उच्च-स्तरीय सुविधाओं और चिकित्सा पर्यटन" का केंद्र बताते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। तमिलनाडु की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है जो इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को गंभीर रूप से कमज़ोर कर रही हैं।
हाल की घटनाएँ सरकारी अस्पतालों की नाज़ुक स्थिति को उजागर करती हैं। चेन्नई के एक बड़े अस्पताल में बिजली गुल होने से 70 से ज़्यादा मरीज़ घंटों अंधेरे में रहे, जिससे ख़तरनाक रूप से खराब रखरखाव और अविश्वसनीय बिजली के बुनियादी ढाँचे की पोल खुल गई - ऐसी खराबी जो गंभीर देखभाल इकाइयों में जानलेवा साबित हो सकती है।
दुखद चिकित्सा लापरवाही भी सामने आई है। तिरुनेलवेली में, एक योग्य डॉक्टर के बजाय एक इंटर्न द्वारा गलती से कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन लगा दिए जाने से एक छोटे बच्चे की मौत हो गई। यह घटना प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी और अस्पतालों में अपर्याप्त पर्यवेक्षण को उजागर करती है।
मुख्य संकट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की भारी कमी है। हजारों डॉक्टरों के पद खाली हैं, जिससे मौजूदा कर्मचारियों को भारी दबाव में काम करना पड़ रहा है। नर्सिंग की कमी और भी गंभीर है, अक्सर एक ही नर्स को दर्जनों मरीजों की देखभाल करनी पड़ती है, जिससे देखभाल की गुणवत्ता और मरीज़ों की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाती है।
हाल के चुनावों के दौरान संविदा कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए रोज़गार की स्थिति में सुधार के वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कई लोग नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवा के लिए निर्धारित धनराशि कथित तौर पर ठेकेदारों द्वारा गबन कर ली जाती है - जिससे आवश्यक कर्मचारियों का मनोबल गिर जाता है और उन्हें कम वेतन मिलता है।
बुनियादी ढाँचे की समस्या इन समस्याओं को और बढ़ा देती है। एक सरकारी अस्पताल के पुराने वार्ड के ढहने से शल्य चिकित्सा क्षमता में कमी आई है और मरीज़ों की परेशानी बढ़ गई है। स्वच्छता मानकों की अक्सर उपेक्षा की जाती है, अस्वच्छ शौचालय और जमा सीवेज जन स्वास्थ्य के लिए ख़तरा बन रहे हैं।
नियमों का उल्लंघन आम बात है। एक निजी अस्पताल को बंद कर दिया गया क्योंकि चिकित्सा कर्मचारी वीडियो कॉल के ज़रिए नर्सों को निर्देश देते हुए पकड़े गए, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन है। इस तरह की चूक मरीज़ों के विश्वास को कम करती है और सुरक्षा से समझौता करती है।
लापरवाही लगातार विनाशकारी साबित हो रही है। कन्याकुमारी में एक महिला को समय पर इलाज न मिलने के कारण अपने बच्चे की जान गंवानी पड़ी, जबकि सीने में दर्द से पीड़ित एक फल विक्रेता को बिना उचित जाँच के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और बाद में दूसरे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इन त्रासदियों ने जनता में आक्रोश पैदा किया है और जवाबदेही की माँग की है।
ये सभी कमियाँ दर्शाती हैं कि तमिलनाडु का चिकित्सा पर्यटन का केंद्र होने का दावा पूरी तरह से गलत है। इसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में तत्काल आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार को जनता का विश्वास बहाल करने और सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे की मरम्मत, कर्मचारियों की कमी को पूरा करने और व्यवस्थागत लापरवाही को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।