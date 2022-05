SSC Scam: विवादों के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध-प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए भारी संख्या में पार्टी वर्कर्स

Highlights एसएससी स्कैम के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन से उन लोगों ने ममता बनर्जी के सरकार पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी ने इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।

SSC Scam: शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएससी स्कैम (SSC Scam) का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। इस विरोध को संभालने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ा और भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भाजपा कार्यकर्ता राज्य में हुए एसएससी स्कैम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जिसे लेकर सियासत अभी गर्म है। वहीं इस बीच द टेलीग्राफ के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। राज्य में मामला इतना गड़बड़ा गया है कि टीएमसी को विपक्ष बुरी तरीके से इसे लेकर घेर रहा है।

इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी से बुधवार शाम को तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। यह मामला राज्य में बड़ा विवाद बन गया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चटर्जी पर ‘‘इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता’’ होने का आरोप लगाया है।

चटर्जी के सीबीआई के समक्ष पेश होने से पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बुधवार को बरकरार रखा, जिसमें स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई कथित अवैध नियुक्तियों की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया गया था।

Kolkata | BJP workers protest against Mamata Banerjee government over the issue of the alleged SSC scam pic.twitter.com/fER4CVYXKn