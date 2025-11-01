Srikakulam Temple Stampede: एकादशी के मौके पर आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़, 9 लोगों की मौत; कई घायल

Srikakulam Temple Stampede: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी उत्सव के दौरान मची भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए। मंत्री के. अत्चन्नायडू सहित पुलिस और राज्य के अधिकारी स्थिति का आकलन करने के लिए मौके पर पहुँचे।

Srikakulam Temple Stampede: देवउठनी एकादशी के मौके पर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में उत्सव के दौरान भगदड़ हो गई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई वहीं, दर्जन भर से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 

अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब सुबह-सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की अचानक भीड़ के कारण गर्भगृह के पास भीड़भाड़ हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे दहशत तेज़ी से फैल गई।

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिसकर्मियों को तुरंत मौके पर भेजा गया, जबकि घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब एकादशी के अवसर पर मंदिर में भारी भीड़ जमा हुई थी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भीड़ बढ़ गई और अचानक भगदड़ मच गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुँच गई।"

बयान में आगे पुष्टि की गई कि राज्य के कृषि मंत्री के. अत्चन्नायडू ने घटना के तुरंत बाद स्थिति का आकलन करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। सीएमओ ने कहा, "राज्य के कृषि मंत्री के. अत्चन्नायडू तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने घटना की जानकारी जुटाने के लिए मंदिर के अधिकारियों से बात की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।"

प्राधिकारियों ने मंदिर में व्यवस्था बहाल कर दी है और भीड़भाड़ के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। घटना के बारे में और जानकारी, जैसे कि मृतकों की संख्या, का अभी इंतज़ार है।

