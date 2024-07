SpiceJet IndiGo akasa: दुनियाभर में विमान सेवाएं हुई प्रभावित, सर्वर में आई खराबी, चेक-इन सेवाएं हुई प्रभावित

Highlights सर्वर में आई खराबी, दुनियाभर में विमान सेवाएं हुई प्रभावित इंडिगो, स्पाइसजेट एयरलाइंस ने जारी की यात्रियों के लिए एडवाइजरी चेकइन, ऑनलाइन की सुविधा भी हुई प्रभावित

SpiceJet IndiGo Akasa: सर्वर में खराबी से दुनियाभर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस संबंध में स्पाइसेट, इंडिगो जैसी एयरलाइंस कंपनी ने जानकारी साझा की है। स्पाइसजेट ने एक्स पर पोस्ट किया। स्पाइसजेट ने लिखा कि हम वर्तमान में अपने सेवा प्रदाता के साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग कार्यक्षमताओं सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

" #ImportantUpdate : We are currently experiencing technical challenges with our service provider, affecting online services including booking, check-in, and manage booking functionalities. As a result, we have activated manual check-in and boarding processes across airports. We… pic.twitter.com/M2PjlA24aI

परिणामस्वरूप, हमने हवाई अड्डों पर मैन्युअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाएं सक्रिय कर दी हैं। हम आगामी यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे काउंटरों पर चेक-इन पूरा करने के लिए सामान्य से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमें ईमानदारी से खेद है और आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीमें इन समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए हमारे सेवा प्रदाता के साथ लगन से काम कर रही हैं। इस दौरान आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद।

#TravelUpdate: Due to infrastructure issues with our service provider, some of our online services, including booking, check-in and manage booking services will be temporarily unavailable. Currently we are following manual check-in and boarding processes at the airports and hence…