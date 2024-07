VIDEO: जयपुर हवाईअड्डे पर स्पाइसजेट स्टाफ ने पुलिसकर्मी को मारा थप्पड़, गिरफ्तार, एयरलाइन ने दिया ये बयान, जानें

जयपुर: जयपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच को लेकर हुए झगड़े के बाद स्पाइसजेट की एक कर्मचारी को एक पुरुष सहायक उप निरीक्षक को थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

सीआईएसएफ अधिकारियों के अनुसार, अनुराधा रानी को सहायक उप निरीक्षक गिरिराज प्रसाद ने एक गेट से प्रवेश करने की वैध अनुमति नहीं होने पर रोक दिया था, जब वह सुबह लगभग 4 बजे अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ हवाई अड्डे में प्रवेश कर रही थी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद अनुराधा को पास के प्रवेश द्वार पर एयरलाइन क्रू के लिए स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा गया, लेकिन उस समय सीआईएसएफ की कोई भी महिला कर्मी वहां मौजूद नहीं थी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर हवाईअड्डे के स्टेशन हाउस अधिकारी राम लाल ने कहा कि सहायक उप निरीक्षक ने सुरक्षा जांच पूरी करने के लिए एक महिला सहकर्मी को बुलाया, लेकिन तब तक बहस बढ़ चुकी थी, जो महिला कर्मचारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक को थप्पड़ मारने के साथ समाप्त हुई। स्पाइसजेट के प्रवक्ता के आधिकारिक बयान के अनुसार, कर्मचारी के पास वैध हवाईअड्डा प्रवेश पास था।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला कर्मचारी को सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा अनुचित और अस्वीकार्य भाषा का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे अपने घर पर ड्यूटी घंटों के बाद आने और मिलने के लिए कहना भी शामिल था। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, "आज जयपुर हवाई अड्डे पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें स्पाइसजेट की एक महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य और एक पुरुष सीआईएसएफ कर्मी शामिल थे।"

रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता ने आगे कहा, "स्टील गेट पर एक कैटरिंग वाहन को एस्कॉर्ट करते समय, हमारी महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य, जिसके पास भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियामक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) द्वारा जारी वैध हवाईअड्डा प्रवेश पास था, को अनुचित और अस्वीकार्य भाषा का सामना करना पड़ा। सीआईएसएफ कर्मियों ने उसे अपने घर पर ड्यूटी के घंटों के बाद आने और मिलने के लिए कहा।"

प्रवक्ता ने ये भी कहा, "स्पाइसजेट अपनी महिला कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के इस गंभीर मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई कर रही है और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है। हम अपने कर्मचारी के साथ मजबूती से खड़े हैं और उसे पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

STORY | SpiceJet employee slaps CISF man in argument over security check at Jaipur airport, arrested



READ: https://t.co/snXzE4ANsx



VIDEO:



(Source: Third Party) pic.twitter.com/MdfwNVKtDA