वीडियोः आंध्र प्रदेश में नींबू लदे ट्रक ने ऑटोरिक्शा को मारी टक्कर, 6 महिला मजदूरों की मौत, चालक फरार

Highlights हादसा आज तड़के उस समय हुआ जब पड़ोसी राज्य तेलंगाना की महिलाएं फसल काटने जा रही थीं। गुडुरु से लखनऊ जा रहे नींबू से लदे एक ट्रक ने तड़के करीब चार बजकर 42 मिनट पर टक्कर मारी। हादसे में तिपहिया वाहन में यात्रा कर रहे 12 लोगों में से छह महिलाओं की मौत हो गई।

पोंडुगल्लूः आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के एक गांव में बुधवार को तड़के एक ऑटोरिक्शा के तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रक की चपेट में आने से छह महिला मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। हादसा आज तड़के उस समय हुआ जब पड़ोसी राज्य तेलंगाना की महिलाएं राज्य के पलनाडु जिले के पुलीपाडु गांव में मिर्च की फसल काटने के लिए जा रही थीं।

गुड़जाला के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी ए. पल्लपु राजू ने कहा, ‘‘गुडुरु से लखनऊ जा रहे नींबू से लदे एक ट्रक ने तड़के करीब चार बजकर 42 मिनट पर ऑटोरिक्शा को टक्कर मारी और वहां से भाग निकला...।’’ उन्होंने कहा कि हादसे में तिपहिया वाहन में यात्रा कर रहे 12 लोगों में से छह महिलाओं की मौत हो गई।

Third horrific #AutoAccident within a week in #AndhraPradesh .



5 people were killed and 7 others were injured seriously, when a #Speeding TN lorry rammed into a stationary auto-rickshaw & fled, in Dachepalli mandal of #Palnadu district, today :Police #RoadSafety#RoadAccidentpic.twitter.com/7yHeZ3sGFF