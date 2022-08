संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि बनने वाली रुचिरा कंबोज ने लड़कियों को दिया खास संदेश, कही यह बात

Highlights रुचिरा कंबोज होंगी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति की जगह लेंगी रुचिरा कंबोज इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं रुचिरा

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली भारत की पहली महिला प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने लड़कियों के लिए खास संदेश दिया है। रुचिरा कंबोज ने ट्वीट कर के कहा, "आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने दस्तावेज पेश किए। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। इस पद पर पहली भारतीय महिला होने का सौभाग्य मुझे मिला। इसकी खुशी है। मैं हर लड़की को बताना चाहती हूं कि हम सब ये कर सकती हैं।" रुचिरा कम्बोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति की जगह लेंगी।

Today,have presented my credentials to the Secretary General of the United Nations @antonioguterres as Permanent Representative/Ambassador to the @UN. A privilege to be the first Indian woman to be given the honour to hold this position



To the girls out there,we all can make it! pic.twitter.com/i1D7Qof2tc