स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक अन्य सपा नेता ने की रामचरितमानस से 'आपत्तिजनक पंक्तियों' को हटाने की मांग, जानें क्या कहा

Highlights रामचरितमानस को लेकर मामला लगातार सुर्खियों में है स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब एक अन्य सपा नेता ने रामचरितमानस से 'आपत्तिजनक पंक्तियों' को हटाने की मांग की

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के एक अन्य नेता ने यह कहते हुए रामचरितमानस से "आपत्तिजनक पंक्तियों" को हटाने की मांग की है कि तुलसीदास को "जातियों का अपमान" करने का अधिकार किसने दिया। सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के लोकप्रिय संस्करण रामचरितमानस में आपत्तिजनक पंक्तियों को या तो हटाया जाना चाहिए या उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

एएनआई से प्रजापति ने कहा, "रामचरितमानस में आपत्तिजनक पंक्तियों को या तो हटा देना चाहिए या उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए...गोस्वामी तुलसीदास को जातियों का अपमान करने का अधिकार किसने दिया।" इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस के कुछ अंश जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग का "अपमान" करते हैं, यह कहते हुए कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

#WATCH | Uttar Pradesh: The objectionable lines in Ramcharitmanas should either be removed or it should be banned completely... Who gave Goswami Tulsidas the right to insult castes: SP leader Brajesh Prajapati, Banda pic.twitter.com/uZ5fxVZLiq