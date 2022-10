सपा नेता आजम खान की गई विधायकी, विधानसभा की सदस्यता से हुए अयोग्य घोषित

Highlights 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है कोर्ट में दोषी पाए जाने पर उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित करार दिया गया है सपा नेता इस साल 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए थे

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के विधायक आजम खान यूपी विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए हैं। शुक्रवार को यूपी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को गुरुवार को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेट स्पीच मामले में फैसले के बाद आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित करार दिया गया है। सपा नेता इस साल 10वीं बार रामपुर से विधायक चुने गए थे।

आजम खान को गुरुवार को रामपुर में एक सांसद / विधायक अदालत ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसने उन्हें 2019 के आम चुनाव अभियान के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य पर की गई टिप्पणियों पर अभद्र भाषा के आरोप में दोषी ठहराया था। आजम को उसी अदालत ने तुरंत जमानत दे दी थी ताकि वह अपनी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकें।

SP leader and Rampur MLA Azam Khan disqualified from the membership of the UP Legislative Assembly: Office of UP Assembly Speaker



Azam Khan was yesterday sentenced to 3 years in prison along with a fine of Rs 2000 in the hate speech case of 2019.



(file pic) https://t.co/E6pb032oYmpic.twitter.com/X9M4Xz9Zr7