'नहीं गा सकता, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ': वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर विवाद के बीच बोले अबू आज़मी

आजमी के राष्ट्रीय गीत के सामूहिक पाठ में शामिल होने से इनकार करने से जो शुरू हुआ, वह समाजवादी पार्टी के नेता के मुंबई वाले घर के बाहर कई BJP कार्यकर्ताओं के बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया।

मुंबई: समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आज़मी के वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर काफी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत 150 साल पूरे कर रहा है। आजमी के राष्ट्रीय गीत के सामूहिक पाठ में शामिल होने से इनकार करने से जो शुरू हुआ, वह समाजवादी पार्टी के नेता के मुंबई वाले घर के बाहर कई BJP कार्यकर्ताओं के बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया।

वंदे मातरम न गाने पर विरोध कर रहे लोगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, अबू आजमी ने कहा कि जो अल्लाह में विश्वास करता है, वह "अपनी मां की भी पूजा नहीं करता", तो किसी और की क्या करेगा। अबू आजमी ने कहा, "आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जो सिर्फ अल्लाह में विश्वास करता है और अपनी मां की भी पूजा नहीं करता, वह इस्लाम के अनुसार धरती और सूरज की पूजा नहीं कर सकता..."

उन्होंने कहा कि वह वंदे मातरम की इज्ज़त करते हैं और लोगों के राष्ट्रगान गाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद इसे गाने से साफ इनकार कर दिया। अबू आज़मी ने कहा, "जो पढ़ता है पढ़े कौन मना कर रहा है? कई मुसलमान भी यह गाना गाते हैं लेकिन जो लोग धार्मिक हैं और अल्लाह में विश्वास रखते हैं, वे किसी और की पूजा नहीं कर सकते।"

इस बीच, मुंबई के बांद्रा में आज़मी के घर के बाहर कई बीजेपी नेताओं ने 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए।  बीजेपी विधायक राज के पुरोहित ने कहा कि यह विरोध सिर्फ़ एक सिंबल था। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम बोलना चाहिए और देश की इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर आपको देश से प्यार नहीं है, तो पाकिस्तान चले जाओ... तुम इस देश में रहते हो और यहाँ के MLA हो..."
 

