कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के अगले दिन सोनिया गांधी ने की अहम बैठक, शीत सत्र में केंद्र को घेरने की बनाई रणनीति

नई दिल्ली: राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी असफलताओं का सामना करने के एक दिन बाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को नई दिल्ली में अपने 10 जनपथ आवास पर संसदीय रणनीति बैठक बुलाई। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर, पी चिदंबरम और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक में शामिल हुए।

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, "कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक ली...हमने फैसला किया कि हम वर्तमान आर्थिक मुद्दे पर दोनों सदनों में एक छोटी अवधि की चर्चा की मांग करेंगे।" परिस्थितियाँ, मूल्य वृद्धि, बेरोज़गारी, आय असमानताएँ... हम विदेश नीति स्थिति, सीमा स्थिति पर भी चर्चा चाहते हैं..."

