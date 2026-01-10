Somnath Swabhiman Parv: पीएम मोदी ने भारत की सभ्यतागत विरासत को मनाने के लिए पवित्र मंदिर में पूजा-अर्चना की

By रुस्तम राणा | Updated: January 10, 2026 21:48 IST2026-01-10T21:48:09+5:302026-01-10T21:48:29+5:30

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए हमले के एक हज़ार साल पूरे होने की याद में मनाया जा रहा है, जो मंदिर के लचीलेपन, राष्ट्रीय गौरव और भक्ति के प्रतीक के रूप में इसके स्थायी महत्व को दर्शाता है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आस्था के 1000 साल और इस पवित्र मंदिर में भारत के इतिहास को याद करते हुए पूजा-अर्चना की। पीएम मोदी तीन दिन के दौरे के लिए दिन में पहले गुजरात पहुंचे थे।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमारी सभ्यता के साहस के गौरवशाली प्रतीक सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं। यह दौरा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान हुआ है, जब पूरा देश 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के हज़ार साल पूरे होने पर एक साथ आया है। गर्मजोशी से स्वागत के लिए लोगों का आभारी हूं।"

हेलिकॉप्टर से सोमनाथ जाने से पहले कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया और राजकोट के मेयर ने उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समारोह में शामिल होंगे।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व

पूरे भारत से सैकड़ों संत सोमनाथ में 72 घंटे तक लगातार 'ओम' मंत्र का जाप करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिससे मंदिर परिसर में एक आध्यात्मिक माहौल बन गया है। शाम के समारोहों में ड्रोन शो और मंत्र जाप शामिल हैं, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में मंदिर की भूमिका को रेखांकित करते हैं।

पुनर्निर्माण के 75 साल

साल 2026 मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद 1951 में औपचारिक रूप से फिर से खुलने के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है, यह प्रयास सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में मनाया गया था। इस पुनर्निर्माण ने मंदिर को उसकी प्राचीन महिमा वापस दिलाई और स्वतंत्रता के बाद के भारत में राष्ट्रीय संकल्प और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गया।

पीएम मोदी ने समारोहों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वाभिमान पर्व को "हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक शक्तिशाली प्रतीक बताया, जिसे पूरे देश में पूरी भक्ति, विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।"

शौर्य यात्रा

11 जनवरी को सुबह 9:45 बजे, प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जो सदियों से सोमनाथ की रक्षा करने वाले योद्धाओं को सम्मानित करने वाली एक औपचारिक यात्रा है। इस यात्रा में 108 घोड़ों की एक प्रतीकात्मक परेड होगी, जो साहस, बलिदान और वीरता का प्रतिनिधित्व करेगी, जो आधुनिक समारोहों को मंदिर की ऐतिहासिक विरासत से जोड़ेगी।

सोमनाथ में पीएम मोदी के कार्यक्रम

अपने कार्यक्रम का विवरण साझा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि वह शाम को ओंकार मंत्र के दिव्य जाप में भाग लेंगे और बाद में मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वह मंदिर के इतिहास और भारत के स्थायी आध्यात्मिक मूल्यों का जश्न मनाने वाले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, "सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की गहरी आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। यह भारत माता की अनगिनत वीर संतानों और हमारी अटूट आस्था का सम्मान करता है।"

