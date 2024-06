तमिलनाडु के कुछ लोग पाकिस्तान और यूएई के लोगों की मदद से अफगानिस्तान से हेरोइन आयात करते हैं', राज्यपाल आर एन रवि का दावा

चेन्नई: राज्यपाल आर एन रवि ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि तमिलनाडु में कुछ लोग पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के साथ मिलकर अफगानिस्तान से हेरोइन का आयात कर रहे थे।

राज्यपाल रवि ने यहां राजभवन में "अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी दिवस" ​​पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने के बाद मुख्य भाषण देते हुए कहा, "राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि तमिलनाडु में कुछ लोग पाकिस्तान और यूएई के लोगों के साथ मिलकर अफगानिस्तान से हेरोइन आयात कर रहे हैं। केरल के पास समुद्र में जब हेरोइन जब्त की गई तो ड्रग कार्टेल के पास एके-47 राइफलें थीं।"

सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर आरोप लगाते हुए राज्यपाल रवि ने कहा, "तमिलनाडु में मादक पदार्थों की तस्करी के कारण कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इससे कई सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं।" उन्होंने कहा, "हमें अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना चाहिए और तमिलनाडु में मादक पदार्थों के प्रचलन को रोकना चाहिए।"

