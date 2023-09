Solar Mission: आदित्य-एल1 ने शुरू किया डेटा कलेक्शन, इसरो ने दी बड़ी जानकारी

Highlights आदित्य एल 1 ने वैज्ञानिक डेटा को भेजना शुरू किया सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर (STEPS) ने वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है इसरो ने अपने पहले सौर मिशन की गतिविधि की जानकारी दी

बेंगलुरु: भारत का पहला सौर मिशन आदित्य-एल1 को बड़ी सफलता मिली है। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए यान ने अब वैज्ञानिक डेटा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।

इसरो ने सोमवार को कहा कि सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर (STEPS) उपकरण के सेंसर ने पृथ्वी से 50,000 किमी से अधिक दूरी पर सुपर-थर्मल और ऊर्जावान आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। यह डेटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करता है।

इसरो ने बताया कि सुप्रा-थर्मल एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जिसमें एक इकाई की ऊर्जा एक तुलनीय इकाई से जुड़ी ऊर्जा से अधिक होती है। STEPS सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण है जो आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (ASPEX) पेलोड का एक हिस्सा है।

Aditya-L1 Mission:

Aditya-L1 has commenced collecting scientific data.



The sensors of the STEPS instrument have begun measuring supra-thermal and energetic ions and electrons at distances greater than 50,000 km from Earth.



This data helps scientists analyze the behaviour of… pic.twitter.com/kkLXFoy3Ri