राहुल गांधी पर हमलावर हुईं स्मृति ईरानी, कहा- पीएम मोदी का अपमान करने की कोशिश में उन्होंने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी का अपमान करने की कोशिश में उन्होंने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया। यह पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने दलित या पिछड़े समुदायों के लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। जब आदिवासी परिवार की एक महिला राष्ट्रपति बनीं, तब भी गांधी परिवार के निर्देश पर एक कांग्रेस सदस्य द्वारा द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने (राहुल गांधी) संसद में पीएम मोदी को गाली दी और आरोप लगाया लेकिन अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करके अपने बयान को सत्यापित नहीं कर सके। राहुल गांधी को अदालत ने दोषी ठहराया है, किसी व्यक्ति को गाली देने के लिए नहीं बल्कि ओबीसी समुदाय को हमारे देश का हर नागरिक जानता है।

