महाराष्ट्रः नासिक में भारी बारिश, पिछले 24 घंटे में छह लोग बहे, पालघर में भूस्खलन, पिता और बेटी की मौत

Highlights अग्निशमनकर्मियों तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों ने मौके पर बचाव कार्य शुरू किया। बचाव अभियान बाद में रोक दिया गया और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। नासिक, पालघर और पुणे जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

नासिकः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारी बारिश के चलते पिछले 24 घंटे में छह लोग बह गए हैं। शहर के कई हिस्सों में जलजमाव के कारण यातायात प्रभावित हुआ।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में देवी सप्तश्रृंगी मंदिर संरक्षण और मरम्मत के कार्य की खातिर 21 जुलाई से 45 दिन तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। मंदिर के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान श्रद्धालुओं के पूजा-अर्चना करने के लिए देवी की मूर्ति से मिलती-जुलती एक मूर्ति मंदिर की पहली सीढ़ी पर रखी जाएगी।

महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई कस्बे में बुधवार को भूस्खलन से एक व्यक्ति और उसकी बेटी की मौत हो गई तथा परिवार के दो अन्य सदस्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय अग्निशमनकर्मियों तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों ने मौके पर बचाव कार्य शुरू किया।

Six people swept away after heavy rains in Maharashtra's Nashik district in last 24 hours: Officials