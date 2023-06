मणिपुर में नहीं सुधर रहे हालात, अमित शाह ने फिर से की शांति की अपील, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे अवरोध हटाने को कहा

Highlights अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद फिर भड़की मणिपुर में हिंसा हथियारों और बमों से लैश कुकी उग्रवादियों ने हमला किया अमित शाह ने फिर से मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

इंफाल: जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में एक बार फिर पश्चिमी इंफाल जिले के दो गांवों में हथियारों और बमों से लैश कुकी उग्रवादियों ने हमला किया। कुकी उग्रवादियों के इस हमले के बाद तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका है। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था और कई सामाजिक संगठनों से मिलकर शांति की अपील की थी।

अब कुकी उग्रवादियों के हमले और राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की घटनाओं के बाद अमित शाह ने फिर से मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, "मणिपुर के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि इंफाल-दीमापुर, एनएच-2 राजमार्ग पर लगे अवरोधों को हटा लें, ताकि भोजन, दवाइयां, पेट्रोल/डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच सकें। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि नागरिक समाज संगठन आम सहमति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हम सब मिलकर ही इस खूबसूरत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं।"

