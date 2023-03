सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा, "जान से मारने की मिल रही है धमकी, भगवंत मान सरकार ने क्या किया गोल्डी बराड़ के खिलाफ"

Highlights मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भगवंत मान सरकार के खिलाफ विधानसभा के सामने बैठे धरने पर पंजाब सरकार को अक्षम बताते हुए मामले को जांच सीबीआई के सुपुर्द किये जाने की मांग की मूसेवाला के पिता ने कहा कि हत्यारे 25 अप्रैल से पहले उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं

चंडीगढ़:पंजाब विधानसभा के सामने घरने पर बैठे दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मंगलवार को भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब सरकार और पुलिस उनके बेटे सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की जांच में टालमटोल का रवैया अपना रही है।

मूसेवाला के पिता ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण हत्यारों के हौसले बुलंद हैं और वो उनके बेटे की जान लेने के बाद अब उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार को बेटे की हत्या की जांच में अक्षम बताते हुए मामले को सीबीआई के सुपुर्द किये जाने की मांग की। भगवंत मान सरकार को घेरते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि उनके बेटे की हत्या की जांच दबाई जा रही है। हत्यारों का हौसला बढ़ा हुआ है और वो उन्हें 25 अप्रैल से पहले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

What wrong am I doing? Should I not fight my son's case? I was threatened on the 18th, 24th and 27th that I will be killed before 25th April...I'd like to tell the Govt, take back my security, I'll continue to fight: Balkaur Singh, father of late Punjabi singer Sidhu Moose Wala pic.twitter.com/SQJDEizTTf