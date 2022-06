सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, मांगा बेटे के खून का इंसाफ

Highlights सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की मूसेवाला के मां-बाप से मिलकर गृहमंत्री अमित शाह भावुक हो उठे मुलाकात के दौरान मूसेवाला की मां लगातार रोती रहीं और गृहमंत्री से बेटे के खून का इंसाफ मांगती रहीं

चंडीगढ़: बीते 29 मई को पंजाब के मानसा में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गये पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उनसे इंसाफ मांगा है।

जानकारी के मुताबिक मूसेवाला के मां-बाप से मिलकर गृहमंत्री अमित शाह भावुक हो उठे। दरअसल पूरी मुलाकात में मूसेवाला की मां लगातार रोती रहीं और गृहमंत्री शाह से अपने बेटे के खून का इंसाफ मांगती रहीं।

Punjabi singer Sidhu Moose Wala’s family met Union Home Minister Amit Shah in Chandigarh.



Sidhu Moose Wala was killed by unknown assailants in Mansa district on 29th May pic.twitter.com/uYBWxNHWRJ