मूसेवाला हत्याकांडः पंजाबी गायक के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मान सरकार को बर्खास्त करने की मांग, कांग्रेस ने 'राजनीतिक हत्या बताया'

By अनिल शर्मा | Published: May 30, 2022 07:48 AM

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए रविवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ठाकुर ने ट्वीट किया, 'पंजाब की आप सरकार द्वारा सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

