श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जिस हथियार से किए थे टुकड़े वह मिला

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर मर्डर केस में जाँच कर रही दिल्ली पुलिस को सोमवार को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वह हथियार बरामद कर लिया है जिससे आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल श्रद्धा के शव को काटने में किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने श्रद्धा की वह अंगूठी भी बरामद की है जो आफताब ने किसी दूसरी लड़की को गिफ्ट की थी जिसे उसने अपने छतरपुर स्थित फ्लैट पर बुलाया था।

Shraddha murder case: Delhi Police recovered some weapons that were used to chop off Shraddha's body. Police have also recovered Shraddha's ring that Aftab had gifted to another girl whom he invited to his flat: Delhi Police Sources