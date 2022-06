Video: शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को चंद्रकांत जाधव ने ठहराया सही, हमलावरों ने लगाया था उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारे

Highlights शिवसेना के बागी विधायक तनाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। इस तोड़फोड़ का एक वीडियो भी जारी हुआ है। वहीं इस तोड़फोड़ को शिवसेना के बड़े नेता चंद्रकांत जाधव ने इसे जायज ठहराया है।

Maharashtra Political Crisis:महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायक तनाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। एबीपी न्यूज के मुताबिक, इस तोड़फोड़ का सीधा आरोप शिवसेनिकों पर लगा है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह तोड़फोड़ देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों ने बागी विधायक तनाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की है उनके हाथ में शिवसेना का झंडा था और उनके पास बाला साहेब के पोस्टर भी थे। यहीं नहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दौरान वहां "उद्धव ठाकरे हम तुम्हारे साथ हैं" के नारे भी लगे है।

#WATCH | Shiv Sena workers vandalise office of the party's MLA Tanaji Sawant in Balaji area of Katraj, Pune. Sawant is one of the rebel MLAs from the state and is currently camping in Guwahati, Assam. #MaharashtraPoliticalCrisis pic.twitter.com/LXRSLPxYJC

आपको बता दें कि बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बोलते हुए शिवसेना के बड़े नेता चंद्रकांत जाधव ने इसे जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक्शन का रिएक्शन है। वे आगे बोले कि इस तरह के रिएक्शन अब आगे और बागी नेताओं को भी दिया जाएगा। तानाजी सावंत ने कहा कि शिवसेना की भाषा में सभी विधायकों को जवाब मिलेगा और इस तरह की घटना राज्य के हर जगह होने की बात कही है।

Our party worker vandalised Tanaji Sawant's office. All traitors and rebel MLAs who have troubled our chief Uddhav Thackeray will face this type of action. Their office will also be attacked... No one will be spared: Sanjay More, Pune city head, Shiv Sena