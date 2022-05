400 करोड़ रुपये के सिटी बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड शिवराज पुरी की मौत, 18 दिनों में टीबी से पीड़ित था

By भाषा | Published: May 21, 2022 07:09 AM

एक अधिकारी ने कहा कि पुरी का इलाज महरौली के एलआरएस अस्पताल में चल रहा था जहां गुरुवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे उसका निधन हो गया।

