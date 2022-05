Gyanvapi Mosque Case: 'शिवलिंग' को 'तमाशा' नहीं कह सकते, आस्था का विषय, सपा नेता अखिलेश और राजस्थान सीएम गहलोत पर बरसे कांग्रेस नेता कृष्णम

Highlights अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी प्रकरण को मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया था। वाराणसी की स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी—श्रृंगार गौरी परिसर में वीडियोग्राफी—सर्वे के आदेश दिये थे। अदालत के इस फैसले को पूजास्थलों सम्बन्धी वर्ष 1991 के कानून का उल्लंघन करार दिया है।

Gyanvapi Mosque Case: कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ज्ञानवापी प्रकरण पर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला किया। कृष्णम ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव हो या राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, 'शिवलिंग' को 'तमाशा' नहीं कहा जा सकता, यह आस्था का विषय है। दुर्भाग्य से, हमारी पार्टी के कुछ नेता खुद को अधिक उदार दिखाने की कोशिश में 'शिवलिंग' का मजाक उड़ा रहे हैं।

