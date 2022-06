महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर सैकड़ों शिवसैनिक जुटे, कहा- शिवसेना कभी नहीं टूटेगी

मुंबई: महाराष्ट्र में मचे सियासी संकट के बीच सैकड़ों शिवसेना के कार्यकर्ता सीएम उद्धव का समर्थन के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। मुंबई स्थित वर्शा बंगले के बाहर कार्यकर्ता अपने हाथों में मुख्यमंत्री ठाकरे के सपोर्ट में पोस्टर लिए हुए एक कतार में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भावुक नजर आए।

#WATCH | Shiv Sena workers gather outside Versha bungalow of Maharashtra CM Uddhav Thackeray to express their support, in Mumbai pic.twitter.com/9t2pT2jeId

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर खड़े एक भावुक शिवसेना कार्यकर्ता ने कहा, शिवसेना कभी नहीं टूटेगी। हम उद्धव जी के पीछे खड़े हैं। एकनाथ शिंदे ने जो किया वह सही नहीं है।

Mumbai | Shiv Sena will never split. We stand behind Uddhav ji. What Eknath Shinde has done is not right, says an emotional Shiv Sena worker outside Maharashtra CM's official residence. pic.twitter.com/hvPwdmC4p0