मुंबईः सांसद संजय राउत ऑर्थर रोड जेल से रिहा, पात्रा चॉल घोटाले केस में मिली है जमानत, देखें वीडियो

Highlights प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में थे। जमानत मिलने के बाद संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल से बुधवार शाम बाहर आ गए।

मुंबईः शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और सांसद संजय राउत को मुंबई की PMLA अदालत द्वारा पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। बम्बई उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया था।

विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था। इसके बाद ईडी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया।

Shiv Sena MP Sanjay Raut steps out of Mumbai's Arthur Road jail after court grants him bail in money-laundering case. PTI ZA KRK