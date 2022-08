Patra Chawl Land Case: शिवसेना सांसद संजय राउत को झटका, 8 अगस्त तक बढ़ाई गई ईडी की हिरासत

Highlights इससे पहले कोर्ट ने राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा था ईडी ने अदालत से मांगी थी शिवसेना नेता की 8 दिनों की रिमांड राउत की गिरफ्तारी 1,034 करोड़ रुपयों के पात्रा चाल घोटाले के सिलसिले में हुई

मुंबई: पात्रा चॉल जमीन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी की हिरासत को बढ़ाकर 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ईडी ने गुरुवार को गिरफ्तार संजय राउत को पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

कोर्ट द्वारा शिवसेना सांसद की हिरासत बढ़ाने के बाद संजय राउत के भाई सुनील रावत ने मीडिया से कहा, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। आज कोर्ट ने उन्हें (संजय राउत) 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। संजय राउत बालासाहेब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक हैं, वे कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। बीजेपी उनसे डरती है।

We have faith in judiciary. Today, Court has ordered to send him (Sanjay Raut) to ED custody till 8th August. Sanjay Raut is a true Shiv Sainik of Balasaheb Thackeray, he will never do any corruption. BJP is scared of him: Sunil Raut, Shiv Sena MP Sanjay Raut's brother pic.twitter.com/yfDThoxWrs