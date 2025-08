Shibu Soren Death:सर गंगा राम अस्पताल पहुंच शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि?, पीएम मोदी ने किया नमन, देखिए वीडियो

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के बाद तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया। मंगलवार सुबह 11 बजे पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा लाया जाएगा। रामगढ़ जिले में पैतृक निवास नेमरा ले जाया जाएगा।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगा राम अस्पताल पहुंचकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने नमन किया। लंबी बीमारी के बाद आज अस्पताल में निधन हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निधन की जानकारी दी। शिबू सोरेन के निधन के साथ ही राजनीति के एक युग का अंत हो गया। झारखंड विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के बाद तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन गुर्दे संबंधी समस्याओं के कारण एक महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में इलाज करा रहे थे।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi leaves from Sir Ganga Ram Hospital. Former Jharkhand CM and JMM founder patron Shibu Soren passed away at the hospital today after a prolonged illness. pic.twitter.com/cqcwhOdZeK