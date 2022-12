दिल्ली: आप ने की मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार के नाम की घोषणा, जानें

Highlights आप ने घोषणा की है कि शेली ओबेरॉय मेयर के लिए उसकी उम्मीदवार होंगी। आले मोहम्मद को पार्टी ने डिप्टी मेयर पद के लिए नामित किया है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी 2023 को होना है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की है कि शेली ओबेरॉय मेयर के लिए उसकी उम्मीदवार होंगी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने यह जानकारी दी। वहीं, आले मोहम्मद को पार्टी ने डिप्टी मेयर पद के लिए नामित किया है। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी 2023 को होना है।

इस महीने की शुरुआत में आप ने दिल्ली नगर निगम चुनाव जीता था, जिससे नगर निकाय पर भाजपा का 15 साल का वर्चस्व समाप्त हो गया। आप ने 250 निकाय वार्डों में से 134, भाजपा ने 104 और कांग्रेस ने नौ सीटें जीतीं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के स्पष्ट बहुमत से जीतने के साथ ही भाजपा ने घोषणा की कि वह मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ेगी।

Delhi MCD | AAP has decided to field Shelly Oberoi as its candidate for the post of Mayor and Aaley Muhammad Iqbal for the Deputy Mayor post: Pankaj Gupta, National Secretary, AAP



Election for Mayor and Deputy mayor to be held on 6 January 2023.