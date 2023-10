'कश्मीर में शांति लाने का श्रेय प्रधानंत्री, गृहमंत्री, मनोज सिन्हा और भारतीय सेना को जाता है', बदले सुर में शेहला रशीद ने की मोदी सरकार की तारीफ

Highlights एक समय था जब जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद मोदी सरकार की कट्टर आलोचक थीं शेहला द्वारा मोदी सरकार की यह प्रशंसा चल रहे इज़राइल-हमास संघर्ष के संदर्भ में है एक्स पर लिखा, मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए, आज मुझे एहसास हुआ कि हम भारतीय होने के नाते कितने भाग्यशाली हैं

नई दिल्ली: एक समय मोदी की कट्टर आलोचक रहीं, पूर्व जेएनयू छात्र नेता शेहला रशीद ने कश्मीर में दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की। यह प्रशंसा चल रहे इजराइल-हमास संघर्ष के संदर्भ में है जो शनिवार को आठवें दिन में प्रवेश कर गया और एक बड़े मानवीय संकट में बदल गया है। क्योंकि इजराइल के निकासी आदेश के बाद सैकड़ों और हजारों गाजावासियों ने भागना शुरू कर दिया है।

शेहला राशिद ने ट्वीट किया, "मध्य पूर्व की घटनाओं को देखते हुए, आज मुझे एहसास हुआ कि हम भारतीय होने के नाते कितने भाग्यशाली हैं। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। कश्मीर में शांति लाने के लिए पीएमओ, गृह मंत्रालय, मनोज सिन्हा और भारतीय सेना को श्रेय दें”।

Looking at the events in the Middle East, today I realise how lucky we are as Indians. The Indian Army and security forces have sacrificed their everything for our safety.



Credit where it's due @pmoindia@HMOIndia@manojsinha_@adgpi@ChinarcorpsIA for bringing peace to Kashmir https://t.co/qeUCkJq9g3