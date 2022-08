सलमान रश्दी संग हुई घटना से स्तब्ध हैं शशि थरूर, कहा- 'दुखद दिन, इससे भी बदतर अगर...'

Highlights इसे एक दुखद दिन बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह और भी बुरा है अगर रचनात्मक अभिव्यक्ति अब स्वतंत्र और खुली नहीं हो सकती है। 75 वर्षीय रश्दी वेंटिलेटर पर हैं और उनकी एक आंख भी जा सकती है। पुलिस ने उनके हमलावर की पहचान कर ली है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि वह अमेरिका में एक कार्यक्रम में लेखक सलमान रश्दी को छुरा घोंपने से पूरी तरह से भयभीत और स्तब्ध थे। उन्होंने रश्दी के पूरी तरह से ठीक होने की कामना की। इसे एक दुखद दिन बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह और भी बुरा है अगर रचनात्मक अभिव्यक्ति अब स्वतंत्र और खुली नहीं हो सकती है।

शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "सलमान रश्दी को छुरा घोंपने वाली घटना से भयभीत और स्तब्ध हूं। मैं उनके घावों से शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हालांकि, डूबते हुए दिल के साथ मैं मानता हूं कि उनके लिए जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। एक दुखद दिन, बदतर अगर रचनात्मक अभिव्यक्ति अब स्वतंत्र और खुली नहीं रह सकती है।"

Utterly horrified & shocked by the stabbing of @SalmanRushdie. Wish him a speedy & complete recovery from his wounds, even though, with a sinking heart, I recognize that life for him can never be the same again. A sad day, worse if creative expression can no longer be free &open.